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Автор Игорь Рябов

В Германии предрекли мировой кризис из-за ситуации на Украине

Политика

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, что в мире может разразиться экономический кризис из-за ситуации на Украине.

В Германии предрекли мировой кризис из-за ситуации на Украине

Он призвал использовать все инструменты для предотвращения мирового экономического кризиса. В частности, Хоффман посоветовал властям Германии продлить доступ к краткосрочным пособиям после июня и разработать меры поддержки населения.

"А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования", — сказал глава профсоюзов.

В субботу, 19 марта министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия перестанет поставлять газ в Европу, то Германия не сможет обеспечить теплом все дома, а промышленность не сможет работать следующей зимой.

Ранее сообщалось, что Норвегия не сможет поставлять газ Германии в случае отказа со стороны России, поскольку норвежские компании не располагают необходимыми объёмами "голубого топлива" и нефти.

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