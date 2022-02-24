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Автор Олег Артюков

Вячеслав Никонов: с нынешним режимом в Киеве уже покончено

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, начало военной операции России закономерно приведет к концу существующего режима власти на Украине. "Естественно, что с нынешним режимом уже покончено", — заявил депутат в четверг.

Вячеслав Никонов: с нынешним режимом в Киеве уже покончено

По его словам, "идёт уничтожение критической военной инфраструктуры, которое не позволит Украине продолжать войну в течение длительного времени".

По его словам, уничтожаться могут склады боеприпасов, хранилища горючего, центры принятия решений, авиация, средства ПВО, аэродромы. "Ясно, что, когда это будет уничтожено, сопротивление вряд ли будет возможно", — сказал Вячеслав Никонов агентству "Интерфакс".

Однако предсказать, как будут развиваться военные действия, он отказался. "Всегда, когда идут военные действия, элемент непредсказуемости существует, и решение принимается каждую конкретную минуту. Что и сейчас происходит. Что-то предсказывать сейчас очень сложно, просто невозможно", — отметил Никонов.

Он также заявил об историческом характере решения президента России о проведении военной операции. "Я вообще считаю, что это самое важное событие за последние даже не знаю, сколько лет. Ясно, что за 30 лет наиболее важное, а, может, и за последние более чем 70 лет. Мы в этом случае применяем силу, чтобы обеспечить надолго стратегические интересы нашей страны", — сказал Вячеслав Никонов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к жителям России он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Всю ответственность за кровопролитие Владимир Путин возложил на нынешний украинский режим. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам.

"Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — сказал Конашенков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы вячеслав никонов
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