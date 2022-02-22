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Автор Игорь Рябов

Медведев пообещал Европе газ по 2000 евро из-за заморозки СП-2

Политика

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что скоро Россия поднимет для Европы цену на газ до двух тысяч евро в связи с приостановкой ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал Медведев в Twitter.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил Министерству экономики ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока-2". Это нужно для того, чтобы заново оценить все риски для безопасности Германии после изменившейся геополитической ситуации, отметил Шольц.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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