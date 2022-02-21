Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Pravda. Ru сообщение агентства Reuters о планах США ввести санкции на международные транзакции российских банков.

"Будут проблемы у всех: у нас будут и у европейских банков. Больше, я считаю, пострадают они, потому что они к этому не привыкли. Мы привыкли к санкциям, у которых, как оказалось, есть и другая сторона медали: они быстро учат нас, как работать самостоятельно в таких условиях, осуществлять импортозамещение. Поэтому санкции нас не пугают", — заявил Цеков.