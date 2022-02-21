Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Pravda. Ru сообщение агентства Reuters о планах США ввести санкции на международные транзакции российских банков.
"Будут проблемы у всех: у нас будут и у европейских банков. Больше, я считаю, пострадают они, потому что они к этому не привыкли. Мы привыкли к санкциям, у которых, как оказалось, есть и другая сторона медали: они быстро учат нас, как работать самостоятельно в таких условиях, осуществлять импортозамещение. Поэтому санкции нас не пугают", — заявил Цеков.
Администрация США подготовила пакет санкций против России, который предполагает введение запрета на обработку транзакций крупных российских финансовых организаций, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники. По данным издания, в "чёрный список" могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ. РФ и Газпромбанк.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.