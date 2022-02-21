Власти США подготовили новый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков американскими финучреждениями.
По информации источников Reuters, санкции, которые планируется ввести в случае вторжения РФ на Украину, предполагают прекращение корреспондентских отношений между американскими и российскими банками, позволяющих осуществлять международные платежи.
Собеседники агентства предположили, что подготовленные ограничительные меры могут быть направлены против Банка ВТБ, Сбербанка, ВЭБ и Газпромбанка.
Агентство отмечает, что о планах администрации американского президента ввести санкции, касающихся межбанковских связей, не сообщалось.
Также в Вашингтоне намерены применить ограничительные меры и против ряда физлиц и компаний из РФ, предполагающие заморозку их активов в США, запрет на торговлю, а также фактическое исключение их из американской банковской системы.
В Белом доме и Министерстве финансов США отказались от комментариев по поводу новых антироссийских санкций.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.