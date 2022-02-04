Депутат Чепа оценил провозглашение РФ и КНР новой эпохи международных отношений

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал Pravda.Ru заявление о международных отношениях и устойчивом развитии, которое подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине.

"Мы говорим о многополярности экономики, о продолжении развития дружественных отношений между нашими странами, о взгляде большинства стран мира на многие политические события, существующие сегодня не со стороны США и ряда их союзников, а в интересах всех государств, которые имеют несколько иной подход к существующему миропорядку", — сказал Чепа.

Он отметил, что переход международных отношений в новую эпоху, провозглашённый лидерами РФ и Китая, не понравится США.

"Учитывая, что США обозначали своими главными угрозами Китай и Россию, любые дружественные отношения между этими странами будут вызывать очень-очень серьезную озабоченность у Вашингтона. Мы с Китаем дружим не против США, мы с Китаем дружим за интересы наших народов", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях и устойчивом развитии, провозглашающее переход международных отношений в новую эпоху.

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