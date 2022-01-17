Эксперт Камкин оценил слова главы МИД ФРГ о желании стабильных отношений с РФ

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал Pravda. Ru заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая в преддверие своего визита в Москву сказала, что Германия хочет стабильных отношений с Россией, однако страны имеют "длинный список конфликтных тем".

"В политической теории есть такое понятия "минимальный консенсус". Это явление, когда стороны, имеющие по многим вопросам достаточно отличающуюся, порою взаимоисключающую позицию, пытаются хоть в чём-то найти компромисс и зафиксировать его, тем самым хоть на маленький шаг, но продвинуться вперед. Скорее всего, такой инструмент минимального консенсуса будет работать и в случае диалога с госпожой Бербок", — заявил Камкин.

Эксперт напомнил, что ранее Бербок допускала критические высказывания в адрес РФ и "Северного потока-2". Также собеседник издания обратил внимание на то, что глава МИД ФРГ прилетит в Москву из Киева.

"И снова выстраивается геополитический треугольник Берлин — Москва — Киев. Мы за эти годы наблюдали, что Берлин в своем многовекторном подходе в большей степени выслушивал позиции Киева, нежели Москвы. При этом Берлин не замечал явные преступления против человечности украинского режима. Это всё наносило сильно негативный шлейф на российско-германские отношения", — отметил Камкин.

Он выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Берлином.

"Слова госпожи Бербок свидетельствуют о том, что она постепенно из оппозиционного политика превращается в чиновника и члена правительственной команды. Это, конечно, позитивно. Есть надежда, что она станет более договороспособной. Какие-то минимальные подвижки в позитивном развитии германско-российских отношений можно, в принципе, ожидать", — сообщил эксперт.

Москва хочет, чтобы Германия вела самостоятельную внешнюю политику и учитывала интересы России, добавил Камкин.

"Внешняя политика Берлина делается с оглядкой и на Брюссель, и на Вашингтон, но хотелось бы, по крайней мере, Москве, чтобы Германия строила свою многовекторную внешнюю политику с учётом интересов РФ. Насколько госпожа Бербок будет готова учитывать интересы России, как раз покажет её визит и её заявления уже после него", — подчеркнул ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ хочет стабильных отношений с Россией, у обеих стран "длинный список конфликтных тем".

В понедельник, 17 января Бербок посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. 18 января она встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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