Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что книги российского писателя Виктора Пелевина и фильм "Джокер" Тодда Филлипса наилучшим образом описывают ситуацию в обществе США.

"США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", — сказал Рябков в эфире RTVI.

Также министр упомянул в качестве примера книги Пелевина "S.N.U.F.F." и "iPhuck 10". Рябков назвал эти романы провидческими о "том, что может происходить в американском обществе". По мнению замминистра, у общества США имеются "проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее".

Ранее Рябков заявил, что Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы полностью отказаться от выполнения минских договорённостей.

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