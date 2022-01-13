Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы полностью отказаться от выполнения минских договорённостей.

"Сегодняшняя Украина… спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников", — сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что Россия не даст возложить на себя ответственность за последствия провокаций, организованных Киевом и его западными партнёрами.

Также Рябков предостерёг Украину и Запад от военного решения проблемы Донбасса.

"Потому что это просто путь в никуда", — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью телеканалу RTVI.

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