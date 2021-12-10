Депутат Картаполов: Запад не допустит вступления Украины в НАТО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад никогда не допустит вступления Украины в НАТО, несмотря на все обещания.

Картаполов напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил "красные линии", которые переступать нельзя, и одна из них — принятие Украины в НАТО. Депутат назвал недопустимым членство Украины в альянсе. Запад это понимает, но продолжает обещать Киеву вступление в Североатлантический альянс.

"Поэтому все их обещания Украине не будут выполнены, как не выполнялись и по отношению к другим странам. Это всего лишь очередной обман. Пусть Украина это не забывает", — цитирует Картаполова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе зависит от Киева и 30 стран-союзников.

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