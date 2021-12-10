Столтенберг назвал страны, от которых зависит членство Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе зависит от Киева и 30 стран-союзников.

"Только Украина может выбирать свой путь, стремиться ли к членству в НАТО или нет… А тридцать членов альянса могут решить, когда Украина будет готова к вступлению", — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от вступления Украины в альянс. Подобное решение будет иметь "серьёзные негативные последствия", отметила дипломат. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что Москва не влияет на вопрос вступления Украины в НАТО, поскольку это зависит от решения стран-союзниц альянса.

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