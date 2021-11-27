Уволенный мэр опроверг данные о его вечеринке в день траура по погибшим шахтёрам

Отправленный в отставку главой Кемеровской области мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко заявил, что не отмечал своё назначение 26 ноября, в день траура по погибшим шахтёрам.

По словам Старченко, ролик с вечеринкой является фейком. Никто не организовывал праздник по случаю назначения, подчеркнул экс-мэр. Он также отметил, что его нет на видео. Ситуацию необходимо объективно проанализировать, добавил чиновник. Ему неизвестен автор ролика.

"Скорее всего, обращусь в правоохранительные органы для того, чтобы разбирались. У губернатора очень тяжёлый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации", — сказал Старченко в разговоре с "Известиями".

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отправил в отставку мэра Прокопьевска, поскольку политик праздновал новую должность в день траура. Как объяснил руководитель региона, только бессердечные люди способны устраивать банкет, пока вся Россия следит за новостями на шахте "Листвяжная", переживает за её работников и спасателей.

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