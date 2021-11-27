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Глава Кузбасса уволил мэра за банкет в день траура по погибшим шахтёрам

Происшествия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко. Причиной послужила вечеринка, которую он организовал из-за своего назначения.

Глава Кузбасса уволил мэра за банкет в день траура по погибшим шахтёрам

Как рассказал Цивилёв, банкет Страченко прошёл в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" рабочим. Россияне с болью читали новости о трагедии, местные жители волновались за людей под землёй, в то время как администрация отмечала карьерный успех чиновника, возмутился губернатор Кузбасса. Также он отметил, что уже уволил мэра.

"Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать", — написал Цивилёв в своём Telegram-канале.

Ранее правоохранители рассказали о предполагаемых виновниках происшествия в шахте. По данным следствия, пять человек, которые отвечали за безопасность, не выполнили свои обязанности. Среди обвиняемый оказались:

  • директор шахты Сергей Махраков,
  • заместитель руководителя Андрей Молостов,
  • глава участка Сергей Герасименко,
  • госинспекторы Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

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Начальство заставило горняков спуститься в шахту | Шокирующие подробности трагедии в Кузбассе
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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