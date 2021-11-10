EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой подать личный пример и привиться
Дмитрий Хрусталёв показал свою зеленоглазую прелестницу
Юрист Гефтер: обязательная вакцинация нарушает конституционные запреты
В Молдавии заявили о возможной нехватке средств для погашения долга "Газпрому"
Дмитрий Нагиев притворился бомжом на стоянке авто
Дети какого возраста наиболее подвержены постковидному синдрому, рассказала врач
Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта для разных отраслей
Мурашко не поддержал идею внесения изменений в УК из-за врачей-антиваксеров
Песков ответил на вопрос о сохранении QR-кодов в РФ после окончания пандемии

Песков заявил о гуманитарной катастрофе на границе Белоруссии и Польши

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора президентов РФ и Белоруссии и выразил глубокую озабоченность по поводу ситуации на границе Белоруссии и Польши.

Песков заявил о гуманитарной катастрофе на границе Белоруссии и Польши

По словам Пескова, Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину, как обстоит ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обстановка на границе свидетельствует о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Несколько тысяч беженцев движутся в Евросоюз, и даже не хотят оставаться в Польше, однако поляки их не пускают. Тем не менее, для России пока нет никаких рисков, добавил Песков.

Ранее в МИД Германии заявили, что если Лукашенко "не остановит" транзит мигрантов на белорусско-польскую границу, то Евросоюз ужесточит санкции в отношении Белоруссии.

 

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лукашенко: Противостояние на границе может перейти в большую войну
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Дети какого возраста наиболее подвержены постковидному синдрому, рассказала врач
Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта для разных отраслей
Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России
Мурашко не поддержал идею внесения изменений в УК из-за врачей-антиваксеров
Песков ответил на вопрос о сохранении QR-кодов в РФ после окончания пандемии
Тимати нашёл необычный способ заработка в эпоху пандемии
В Кремле ответили на вопрос о введении обязательной вакцинации
В Кремле рассказали, когда может произойти встреча Путина и Байдена
В армии России появятся новые боевые машины — "Терминаторы"
Мурашко счёл возможной уголовную ответственность для врачей-антиваксеров
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Мумия XVIII века оказалась роднёй Борису Джонсону Ирина Шлионская Усам Оздемиров Зачем Запад превращает климатический саммит в ярмарку тщеславия? Усам Оздемиров
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Здоровье
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников