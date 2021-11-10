Песков заявил о гуманитарной катастрофе на границе Белоруссии и Польши

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора президентов РФ и Белоруссии и выразил глубокую озабоченность по поводу ситуации на границе Белоруссии и Польши.

По словам Пескова, Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину, как обстоит ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обстановка на границе свидетельствует о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Несколько тысяч беженцев движутся в Евросоюз, и даже не хотят оставаться в Польше, однако поляки их не пускают. Тем не менее, для России пока нет никаких рисков, добавил Песков.

Ранее в МИД Германии заявили, что если Лукашенко "не остановит" транзит мигрантов на белорусско-польскую границу, то Евросоюз ужесточит санкции в отношении Белоруссии.

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