Эксперт: Польша "портит кровь" России и Германии своей газовой независимостью

Эксперт по восточным делам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский заявил, что Польша "портит кровь" Берлину и Москве своей независимой энергетической политикой.

По его мнению, сегодня Польшу критикуют за стремительное экономическое развитие, антироссийскую и проамериканскую политику, защиту суверенитета от произвола европейских органов власти. В своей статье для Tygodnik Solidarność он сообщил, что ранее Варшава приняла несколько "решительных" шагов для "освобождения" от российских поставок голубого топлива. Страна также выступает против "Северного потока-2".

Как отмечает Кучиньский, благодаря возведению трубопровода "Балтик пайп" между Польшей и Данией, наращиванию мощностей СПГ-терминалов Варшава станет независимой от РФ и Германии.

"Ещё хуже с их точки зрения выглядит перспектива того, что Польша начнёт оказывать помощь странам региона, станет хабом, конкурирующим с Германией", — подчеркнул эксперт.

Кучиньский считает, что остальные государства должны иметь право выбирать направления импорта газа. Именно на это, по его словам, будет нацелена политика Польши.

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