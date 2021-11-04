Эксперт по восточным делам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский заявил, что Польша "портит кровь" Берлину и Москве своей независимой энергетической политикой.
По его мнению, сегодня Польшу критикуют за стремительное экономическое развитие, антироссийскую и проамериканскую политику, защиту суверенитета от произвола европейских органов власти. В своей статье для Tygodnik Solidarność он сообщил, что ранее Варшава приняла несколько "решительных" шагов для "освобождения" от российских поставок голубого топлива. Страна также выступает против "Северного потока-2".
Как отмечает Кучиньский, благодаря возведению трубопровода "Балтик пайп" между Польшей и Данией, наращиванию мощностей СПГ-терминалов Варшава станет независимой от РФ и Германии.
"Ещё хуже с их точки зрения выглядит перспектива того, что Польша начнёт оказывать помощь странам региона, станет хабом, конкурирующим с Германией", — подчеркнул эксперт.
Кучиньский считает, что остальные государства должны иметь право выбирать направления импорта газа. Именно на это, по его словам, будет нацелена политика Польши.
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