Песков ответил Зеленскому на слова о возвращении Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что заявления о территориальных притязаниях к России могут иметь негативные последствия.

Ранее апелляционный суд Амстердама вынес решение о возвращении Украине коллекции скифского золота, вывезенного из музеев Крыма в 2014 году. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды и написал в Twitter:

"Мы всегда возвращаем себе то, что нам принадлежит. После "скифского золота" мы вернём Крым".

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал несправедливым, неправовым и возмутительным решение суда в Нидерландах по коллекции крымских музеев.

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные", — цитирует Пескова РИА Новости.

В начале февраля 2014 года коллекция скифского золота из крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После того, как в Киеве произошёл государственный переворот, и полуостров стал территорией России, амстердамский музей решил временно оставить у себя две тысячи артефактов до решения суда или соглашения между Украиной и Крымом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.