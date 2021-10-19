Песков: Кремль ответственен за низкий уровень вакцинации от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти ответственны за низкий уровень вакцинации от коронавируса, однако и граждане должны относиться серьёзнее к этой процедуре. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

"Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности", — отметил Песков.

Он признал, что было сделано "не все, что нужно было сделать". В частности, это касается информационного разъяснения важности вакцинации.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой сказал, что государство не сумело донести до граждан РФ мысль о важности вакцинации и не побудило их сделать прививку. Он подчеркнул, что подход "мы сказали, а вы делайте" не сработал.

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