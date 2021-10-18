Песков: Россия не заинтересована в разобщённости Европы

Россия продолжает искать партнёров в ЕС и не заинтересована в разобщённости Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для документального фильма телеканала France 5 "Владимир Путин: хозяин игры".

Корреспондент задала Пескову вопрос о том, хотят ли власти РФ, чтобы Европа стала разобщённой. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия совершенно не стремится к этому. По его словам, в Кремле заинтересованы лишь в процветании европейских государств.

Мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность. Мы огромная, сильная страна, которая ищет партнёров, отметил государственный деятель.

Во время интервью журналистка напомнила, что главы европейских держав постоянно говорят об угрозе со стороны России. Например, когда РФ "наращивала войска" у границ Украины, в ЕС началось беспокойство. Песков ответил, что в Кремле понимают такие переживания, но лучше быть "информированными" о ситуации.

Кроме того, он назвал "худшим сценарием" возможность вступления Украины в НАТО. В таком случае, по его мнению, РФ должна принять меры для своей безопасности.

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