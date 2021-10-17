"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин никого не пугает, когда рассуждает о будущем в различных сферах.

По его словам, российский лидер лишь описывает перспективы тех или иных событий. При этом Песков считает, что практически все слова Путина сбываются, поэтому к нему стоит прислушиваться.

"Президент неоднократно выступал с пророческими заявлениями. Он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Он очень здорово иногда описывает перспективы", — отметил пресс-секретарь главы РФ в прямом эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Напомним, на форуме "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин попытался спрогнозировать, как в дальнейшем будет складываться обстановка на энергетическом рынке в Европе. Он заявил, что голландцы начнут ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться, если некомпетентные люди продолжат принимать решения, оказывающие воздействие на ситуацию с топливом.

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