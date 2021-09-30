"Бумагомарательство": в Крыму оценили стратегию Киева по "деоккупации"

Одобренная кабмином Украины стратегия по "деоккупации" Крыма продиктована желанием Киева любой ценой навредить жителям полуострова, считает замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении "насолить" жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу", — цитирует заявление замруководителя рабочей группы РИА Новости.

Собеседник агентства назвал "бесталанным и жалким бумагомарательством" стратегию по "деоккупации" Крыма, план реализации которой украинские власти утвердили 29 сентября.

"Утвержденный правительством Украины план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме украинской власти, который сопровождается безысходностью, агрессивным поведением, манией величия и проецированием в жизнь бредовых идей", — заявил Александр Молохов.

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