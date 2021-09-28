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Песков: в России готовы обсуждать продолжение закупок газа Украиной

Политика » Власть » Кремль

Российские власти готовы обсуждать продолжение закупок газа Киевом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: в России готовы обсуждать продолжение закупок газа Украиной

"Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста и также на различном уровне представителями российской стороны", — цитирует заявление представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин заявлял о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину, при условии наличия соответствующих выгодных и экономически целесообразных условий.

По словам представителя Кремля, заключённое 27 сентября российско-венгерское соглашение на поставку газа в обход Украины не имеет цели оказать давление на Киев.

Напомним, соглашение, подписанное Будапештом и "Газпромом", предполагает поставку в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно до 2036 года.

Киев заявил, что российско-венгерский контракт подрывает нацбезопасность Украины, а также энергетическую безопасность Европы.

Возможные последствия заключённого РФ и Будапештом соглашения на поставку газа в обход Украины решили изучить в Еврокомиссии.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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