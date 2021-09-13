В КНР заявили о неприемлемости вмешательства США в российские выборы

Власти КНР поддержали РФ в вопросе о неприемлемости вмешательства США в выборы в Госдуму.

О поддержке Китаем позиции Москвы по данному вопросу заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя вызов американского посла Джона Салливана в МИД РФ в связи с нарушениями со стороны США в преддверии выборов в России.

"Мы считаем, что выборы в Госдуму относятся ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться", — цитирует заявление дипломата ТАСС.

Чжао Лицзянь назвал важным политическим событием выборы в Госдуму РФ.

"Мы заявляем это как стратегический партнёр России", — отметил представитель МИД Китая.

Напомним, 10 сентября американского посла Джона Салливана вызвали в российский МИД. Там с ним встретился замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В ходе встречи послу были предъявлены доказательства нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в преддверии выборов. Кроме того, Сергей Рябков заявил Джону Салливану о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России.

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