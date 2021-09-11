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МИД РФ заявил о связи "Умного голосования" с США

Политика

Компании, участвовавшие в разработке проекта ФБК* "Умное голосование", связаны с США, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

МИД РФ заявил о связи "Умного голосования" с США

"Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование", по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США", — цитирует заявление представителя МИД РИА Новости.

Мария Захарова отметила, что Америка является "самой крупной территориальной группой", откуда идут попытки обхода блокировок приложения.

Дипломат рассказала, что вызов американского посла Джона Салливана в МИД РФ 10 сентября связан, в частности, с вмешательством США в предстоящие выборы в российскую Госдуму.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" в связи с тем, что его используют для продолжения деятельности ФБК*.

Ранее эксперт предупредил о возможности утечки персональных данных пользователей приложения "Умное голосование".

* ФБК — запрещённая в России экстремистская организация-иноагент

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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