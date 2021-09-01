"Одни трагедии, одни потери": Путин о результате миссии США в Афганистане

Владимир Путин прокомментировал нахождение войск США в Афганистане на протяжении двух десятилетий.

"20 лет пытались… цивилизовывать людей, которые там проживают, а по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат? Одни трагедии, одни потери", — высказался президент.

Также Владимир Путин отметил, что это потери "и для тех, кто это делал, — для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана", передаёт слова лидера государства RT.

Глава государства подчеркнул, что

"результат нулевой, если не сказать: в минус всё пошло".

Власти США полностью вывели войска из Афганистана 30 августа и официально завершили "миротворческую миссию" на территории страны. Сейчас страны продолжают эвакуировать своих граждан из горячей точки. Уже вывезли порядка 120 тысяч человек.

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