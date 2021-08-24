Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бойцы "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили огромное количество оружие, в частности более 100 переносных зенитных ракетных комплексов, что представляет угрозу.
По словам главы Минобороны, теперь талибы располагают сотнями единиц бронетехники, а также самолетами и вертолетами.
Министр добавил, что никто не контролирует это вооружение.
Ранее издание Politico сообщало, что талибы захватили вооружение, которое США поставляли своим афганским союзникам и использовали сами. Теперь Афганистан может стать новым рынком сбыта американского оружия.
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