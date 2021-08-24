Шойгу: талибам досталось огромное количество оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бойцы "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили огромное количество оружие, в частности более 100 переносных зенитных ракетных комплексов, что представляет угрозу.

По словам главы Минобороны, теперь талибы располагают сотнями единиц бронетехники, а также самолетами и вертолетами.

Министр добавил, что никто не контролирует это вооружение.

Ранее издание Politico сообщало, что талибы захватили вооружение, которое США поставляли своим афганским союзникам и использовали сами. Теперь Афганистан может стать новым рынком сбыта американского оружия.

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