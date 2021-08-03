США намерены и дальше ходить в Чёрном море, потому что Крым принадлежит Украине

Заместитель госсекретаря США по Евразии и Европе Джордж Кент рассказал о намерении американского флота продолжать отстаивать свое право свободно передвигаться по территориальным водам Крыма.

Инцидент с эсминцем Defenfer, как он считает, произошел по вине российской стороны, которая восприняла движение корабля в Чёрном море как нарушение своих границ. Американские суда намерены повторять действия Великобритании, сообщает Кент. Его слова передает издание News. ru.

Также замгоссекретаря напомнил, что Америка не раз входила в "спорные воды" на своих военных кораблях и не преминет сделать это снова в случае необходимости.

Таким образом США косвенно оспаривают референдум в Крыму, на котором в пользу воссоединения с Россией проголосовало более 96% жителей полуострова.

"Мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — заявил Джордж Кент.

Ранее британский эксперт Брюс Джонс говорил об эскалации напряжения между российскими подлодками и кораблями НАТО в Атлантическом регионе, которая возникла вследствие общего обострения на воздушных и морских границах РФ.

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