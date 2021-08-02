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Британский эксперт: российские подлодки маневрируют, чтобы "подразнить НАТО"

Политика

Британский таблоид The Sun рассказал о мнении военного эксперта Брюса Джонса относительно ситуации в Атлантическом океане. Он считает, что Россия намеренно создает эскалацию.

Британский эксперт: российские подлодки маневрируют, чтобы "подразнить НАТО"

К такому выводу британец пришел, из-за необычных маневров совершаемых российскими подлодками. Объясняя свою позицию он подчеркнул, что накануне они совершали погружение на глубину, превышающую привычную в этой области. Если раньше подлодки курсировали на глубине 400 метров, то теперь погрузились до 500:

"действия могут быть направлены на то, чтобы подразнить НАТО, заставить страны блока понервничать".

Напоминаем, что раннее усложнилась обстановка и в Черном море. За месяц до парада в честь дня Военно-морского флота произошел инцидент с американским эсминцем Defender, повлекший за собой целую цепочку напряженных эпизодов на российской границе

Также 10 мая атомная подлодка США вошла в одну из норвежских гаваней, вызвав беспокойство местных властей, которые не исключали начала военных действий между Америкой и Россией, из-за приближения сил НАТО к морским границам РФ.

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defender black sea
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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