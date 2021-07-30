Эксперт: У "Родины" интересный образ, но он нуждается в агитации

Негласный запрет на покупку рекламных мест и баннеров для национал-консерваторов в Петербурге угрожает всей кампании.

Партия "Родина" лишена возможности вести наружную агитацию в Санкт-Петербурге. Об этом национал-консерваторы заявили на прошлой неделе. Рекламные кампании под разными предлогами отказались размещать агитматериалы партии, несмотря на предварительные договоренности. Родинцы обратились в городской комитет по печати с просьбой разобраться в ситуации.

Такое положение вещей угрожает кампании национал-консерваторов в Северной столице. Интересные идеи, партия предлагает отменить зарплаты депутатов и ввести "ленинградскую надбавку" для пенсионеров, рискуют не быть воплощенными, а партия может недобрать заслуженных голосов, считает политический эксперт Василий Колштанов.

"Мне кажется, почва стала зыбкая. У "Родины" есть определенный имидж и очень интересный образ, но этот образ нуждается в агитации. "Родина" очень нуждается в ней", — убежден Колштанов.

К справедливости уже призвал лидер "Родины" Алексей Журавлев, кроме того, федеральный исполком обратился за помощью в ЦИК РФ.

Положение на самом деле необычное. Только провластной консервативной "Родине" мешают вести кампанию, а, например, у агрессивно настроенной КПРФ, исповедующей антипрививочность, никаких проблем нет.

Кроме того, по словам многих экспертов и самих представителей партии нет проблем у партии и со Смольным, так как "Родина" позиционирует себя как союзника губернатора.