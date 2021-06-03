Генеральный прогон: о праймериз, иллюзиях и неуверенности "верхов"

Праймериз "Единой России" показал: основной стратегией партии станет "близость к народу" с упором на социальные вопросы. Если оценивать выступления победивших на праймериз, можно найти общее звено: практически все сообщили о том, что активно общались с народом, и, что называется, собирали наказы.

"Звучали наказы": о чём предупредил Путин

"В ходе предварительного голосования прошло много встреч, люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе — для подготовки программы партии", — отметил президент РФ Владимир Путин.

Примерно в том же ключе высказался и Дмитрий Медведев: "ЕР" получает места в парламенте благодаря активной поддержки людей, причём в условиях конкурентной борьбы.

Что ещё можно сказать о праймериз — и зачем вообще нужно данное "удовольствие"? Мнением со "Свободной прессой" поделился директор Центра изучения гражданского общества Института инновационного развития, политолог Денис Зоммер.

Генеральная репетиция: "наверху" и сами не уверены?

Благодаря праймериз, уверен Зоммер, в "Единой России" стараются создать иллюзию того, что избирательный процесс полноценен. Но как сам процесс, так и итоговые цифры вызывают закономерные вопросы.

Например, если оценивать то, как продвигали победителей праймериз, то можно заметить — кампании в их поддержку были весьма солидны и масштабны. Однако у самих кандидатов ресурсов для такого размаха просто не хватило бы.

Кроме того: сама картина голосования выглядит удивительно.

"Поражает рьяность, с которой кое-где к организации предварительного голосования подошли местные власти. Скажем, в округах Москвы победитель получил максимум 30 тысяч голосов, но есть регионы, где у них по 70 тысяч. Это какая же была явка?! И это ставит под сомнение сам инструмент праймериз. Ощущение, что власть отрабатывала модель, которую будет проецировать на федеральных и региональных выборах. Однако наше общество не настолько управляемое, как хотелось бы властям. В регионах, скорее всего, будут сюрпризы. Да "наверху" и сами не уверены. Иначе зачем было уговаривать бюджетных работников участвовать в праймериз?", — комментирует Зоммер.

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