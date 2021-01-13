Бизнес выдохнул: Путин рассказал о "минимальных проверках"

Владельцы бизнеса могут немного расслабиться: по данным, которые озвучил Владимир Путин, плановые проверки останутся на минимальном уровне.

Президент напомнил о необходимости минимизации проверок вице-премьеру Дмитрию Григоренко по итогам его доклада о том, как идёт реформа госконтроля.

"Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан, либо окружающей среде", — высказался Путин.

Напомним, ранее (в декабре 2020 года) президент озвучил впечатляющую цифру: на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса власти направили около триллиона рублей.

Вкупе с отсрочкой налоговых платежей, льготными кредитами и мораторием на банкротство формируется достаточная "подушка безопасности" для бизнесменов.