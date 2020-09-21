Тихановская: будем протестовать столько, сколько нужно

Лидер оппозиции и кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября сообщила, что протесты могут приобрести бессрочный характер.

По ее словам, не стоит ожидать ослабевания протестов — они могут продолжаться годами. Эту точку зрения Тихановская высказала на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Она подчеркнула: Лукашенко надеется на то, что со временем протестные настроения станут "постепенно ослабевать".

"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо", — выделила ключевой момент Тихановская.

Отметим: к обсуждению проблемы подключились и американцы, с которыми представители России ведут конструктивный диалог. Работа ведется на уровне посольств. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.