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Политолог Андрей Суздальцев: российское руководство сделало выбор

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал мнение профессора Университета Альберты и признанного специалиста по Белоруссии Дэвида Марплса (Канада).

Политолог Андрей Суздальцев: российское руководство сделало выбор

Напомним, по мнению Марплса, российский лидер с трудом терпит Лукашенко и хочет, чтобы тот перестал быть президентом.

"Это, конечно, фантазии.

Когда случаются такого рода политические кризисы, неожиданно оказывается, что до кризиса специалистов было раз-два и обчелся, два-три человека (за рубежом обычно вообще никого нет). А сейчас какая-то "волна", сотни специалистов по белорусскому кризису, включая США. Конечно, профессор говорит вещи, правильные лишь частично.

Начнем с конца: российское руководство сделало выбор. Оно признало итоги голосования, состоявшегося 9 августа, и потом поддержало Лукашенко уже 14 сентября на саммите в Сочи.

Почему такая разница: признания итогов выборов 9 августа оказалось мало. Дело в том, что после этих выборов началась практически белорусская "революция". Остановить протесты нет никакой возможности. Поэтому у российского руководства назрел вопрос: Лукашенко победил, но сможет ли он удержаться пять лет на своем шестом сроке?

Сказать, как говорит профессор, что "Путин колеблется", нельзя. Наше руководство остановило выбор на Лукашенко. Это, конечно, обострило отношение к России со стороны жителей республики, которые считают, что России надо было "выбрать белорусский народ", как они говорят. Тем не менее такое решение было принято. Это первое.

Второе: признавая выборы, трудно ждать от российского руководства, что оно сейчас будет настаивать, чтобы Лукашенко ушел и нашел своего преемника. Российское руководство рассчитывает, что Лукашенко проведет реально хорошую конституционную реформу, то есть фактически ликвидирует тоталитарный режим, который его "создал".

Естественно, подразумевается, что после новой конституции Лукашенко вряд ли пойдет на выборы, и появится вопрос о том, кто его заместит на посту президента. Естественно, это должно быть решено через выборы.

Россия не делает ставку на преемника, не говорит Лукашенко: "Уходи". Она делает ставку на конституционные изменения, на эволюцию белорусской государственности.

Поэтому, конечно, профессор очень "брутально" все это подает. Показывается практически заговор. Но такого заговора нет", — рассказал Суздальцев.

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