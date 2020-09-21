Сергей Миронов: туристический кэшбек работает неэффективно

Максимально быстро внедрённая программа возврата денег туристам, отдыхающим в российских регионах, пестрит ошибками и недоработками. Об этом рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По словам Миронова, нужно было более тщательно подготовить программу, а также дать Ростуризму больше полномочий по её контролю. Также среди ключевых недоработок — требование на оплату через карту "Мир".

"Стремление авторов проекта поддержать отечественную платёжную систему понятно, но многих россиян это не устроило. Чаще всего они используют другие банковские карты. Заводить ещё одну, а потом регулярно платить деньги за её обслуживание только для того, чтобы получить кешбек в 5 тыс. рублей (максимум 15 тыс. рублей) многим показалось не очень-то интересным", — сообщил Миронов.

Не с самой лучшей стороны проявили себя и российские туроператоры. Узнав о программе, они просто подняли цены на свои услуги, отмечает политик.