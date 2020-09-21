Максимально быстро внедрённая программа возврата денег туристам, отдыхающим в российских регионах, пестрит ошибками и недоработками. Об этом рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
По словам Миронова, нужно было более тщательно подготовить программу, а также дать Ростуризму больше полномочий по её контролю. Также среди ключевых недоработок — требование на оплату через карту "Мир".
"Стремление авторов проекта поддержать отечественную платёжную систему понятно, но многих россиян это не устроило. Чаще всего они используют другие банковские карты.
Заводить ещё одну, а потом регулярно платить деньги за её обслуживание только для того, чтобы получить кешбек в 5 тыс. рублей (максимум 15 тыс. рублей) многим показалось не очень-то интересным", — сообщил Миронов.
Не с самой лучшей стороны проявили себя и российские туроператоры. Узнав о программе, они просто подняли цены на свои услуги, отмечает политик.
"К сожалению, отечественный бизнес поступает так постоянно. Как только государство вводит очередные выплаты, у нас сразу же повышаются цены.
Но люди у нас опытные, считать умеют, и поэтому в случае с туристическим кешбеком многие россияне быстро поняли, что им предлагают стандартные услуги, но дороже, чем обычно", — подчеркнул Миронов.