АТОР о внутреннем туризме: нужны деньги на инфраструктуру, которой нет

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович — о том, что в первую очередь требует восстановления и поддержки во внутрироссийском туризме.

Как известно, туристическая сфера является одной из наиболее пострадавших за месяцы пандемии. И вот, похоже, начались шаги по ее восстановлению. Российское правительство какое-то время назад вместе с отраслевым сообществом заявило о разработке нового национального проекта по внутреннему и въездному туризму.

На то, чтобы сравнять внутрироссийский туризм с тем, что привыкли видеть выезжающие за границу россияне, намерены выделять 85 миллиардов рублей ежегодно. Как считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, этот вопрос давно назрел.

"Туризм в нашей стране существовал, скорее, по инерции, на том багаже, который был создан еще при Советском Союзе, когда 80% нашей страны было закрыто для посещения иностранцами. Поэтому если посмотреть на географию международного туризма, куда едут иностранные туристы в нашу страну, то мы увидим, что это, прежде всего, Петербург, потом Москва, потом Золотое кольцо, потом немножко-немножко всего остального, совсем мало. И все остальное — это Байкал, Камчатка, круизные заходы, то есть туристов очень много, а зарабатывается на них очень мало", — утверждает эксперт.

Деньги нужно вкладывать в инфраструктуру в российской глубинке

Как считает Канторович, деньги могли бы быть потрачены на инфраструктуру, ведь в российской глубинке, пусть она богата достопримечательностями, зачастую не хватает гостиниц, отелей, дорог, нет хотя бы англоговорящего персонала, чтобы работать с "въездными" туристами.

Кроме того, есть очевидные проблемы с транспортом.

"У нас попасть из одного региона Сибири в другой регион Сибири иногда можно только через Москву. Внутри страны очень мало авиационных сообщений. Все через Москву. И для того чтобы развивался туризм, он должен быть дешевым, чтобы он был дешевым, он должен стать массовым. Какой-то замкнутый круг получается: люди не едут, потому что дорого, а дорого, потому что люди не едут. Поэтому этот замечательный круг может разорвать именно государство, начать субсидировать рейсы, ставить рейсы между регионами, чтобы люди могли ездить", — подчеркивает Канторович.

По его словам, проблема и в обеспеченности российского общества. Из Европы летом чаще всего приезжают одни пенсионеры, которые имеют высокие пенсии и могут себе позволить посмотреть мир.

Тем более у них 50%-е скидки на билеты, а у нас наиболее мобильные группы, у которых (особенно летом) достаточно свободного времени (помимо пенсионеров, это школьники и студенты), не могут себе позволить купить билеты, поскольку они очень дорогие. Российские туристы за рубежом — чаще всего зарабатывающие выпускники вузов и люди среднего возраста, уверяет Канторович.

"У нас есть скидки на авиабилеты на детей до 12 лет и все, — заявляет он. — А пенсионеры — это локомотив, который помог бы развивать туризм в России. Это люди, которые могли бы поехать".

Впрочем, банальное выделение такой суммы денег, считает Канторович, ситуацию не особенно спасет.

"Должна появиться инфраструктура, должны появиться дороги, коммуникации к построенным гостиницам. Допустим, гостиницу может построить частный сектор. А подвести коммуникации — воду, канализацию, газ — должно государство. Если мы с этой позиции будем рассматривать 80 млрд — на дороги, сети, инфраструктуру, то это очень мало. А без этого всего действительно не будет туризма".

Канторович напомнил, как часто перестраивают дороги в Москве — "каждые пять минут". Таким образом обеспечивается то, что деньги в хорошем смысле осваиваются. Если сразу, по его мнению, начать тратить выделенные миллиарды на продвижение, рекламу, то они будут банально "выкинуты" при всем богатстве нашей страны — продвигать-то нечего.

Неясно будет, как добираться, как ездить по территории региона, будут ли там оказывать необходимые медицинские услуги, сможет ли местный персонал общаться с иноязычными туристами. А ситуаций, когда "рекламировать нечего, а рекламируем" — предостаточно.

"Этих денег может быть избыточно, и они могут быть потрачены зря, и их может не хватить, если начать их тратить с умом", — подчеркнул первый вице-президент Ассоциации туроператоров России.