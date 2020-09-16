Путин провёл встречу с Миллером

Сегодня Владимир Путин пообщался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Пресс-служба Кремля сообщает: к отопительному сезону в компании готовятся в соответствии с графиком, так что "Газпром" выполнит все необходимые меры для успешного обслуживания потребителей.

На текущий момент, по данным Миллера, уже накоплен оперативный резерв "голубого топлива": 72,3 млрд кубометров. Для хранилищ в Европе подготовлен аналогичный резерв на 9 млрд кубометров.

Руководитель "Газпрома" выделил и успехи компании в газификации страны — по итогам 2020 года будут:

достроены 410 котельных;

закончены 2300 км газопровода;

подключены к газоснабжению 319 населенных пунктов.

Эти и другие успехи помогут повысить уровень газификации России до 71,4%. При этом в 11 регионах работы закончат полностью, то есть газифицируют их на 100%.