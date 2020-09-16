Главный экономист Сбербанка Антон Струченевский сообщил, что после завершения президентской гонки в Штатах рубль начнет постепенно укрепляться.
По мнению Струченевского, итоговый курс составит примерно 70 рублей за доллар, а на текущий момент "слабость" рубля обусловлена в том числе накалом геополитической обстановки.
"Сейчас, при той цене на нефть, которую мы видим, рубль должен был бы стоить ближе к 70 руб. [за доллар]. после выборов в США, после начала ноября, градус геополитической напряженности начнет несколько успокаиваться", — рассказал журналистам Струченевский.
Экономист озвучил и срок "старта" укрепления российской валюты — ноябрь. Также, как ни парадоксально, поможет рублю и замедление темпов восстановления экономики.
"Если не будет резкого увеличения доходов, а этого пока не предвидится, скорее всего, мы увидим замедление восстановления экономики в целом и замедление потребительского сегмента. В свою очередь это будет замедлять восстановление импорта и снижать давление на рубль с точки зрения платежного баланса", — оценил перспективы Струченевский.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.