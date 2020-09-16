Выборы в США помогут курсу рубля

Главный экономист Сбербанка Антон Струченевский сообщил, что после завершения президентской гонки в Штатах рубль начнет постепенно укрепляться.

По мнению Струченевского, итоговый курс составит примерно 70 рублей за доллар, а на текущий момент "слабость" рубля обусловлена в том числе накалом геополитической обстановки.

"Сейчас, при той цене на нефть, которую мы видим, рубль должен был бы стоить ближе к 70 руб. [за доллар]. после выборов в США, после начала ноября, градус геополитической напряженности начнет несколько успокаиваться", — рассказал журналистам Струченевский.

Экономист озвучил и срок "старта" укрепления российской валюты — ноябрь. Также, как ни парадоксально, поможет рублю и замедление темпов восстановления экономики.