Михаил Мишустин отметил важность профилактики гриппа

4,1 млрд рублей направит Правительство РФ на покупку вакцины от гриппа. Денежные средства нашли в резервном фонде Правительства, они окончательно "закроют" вопрос закупки вакцины на осень-зиму 2020-2021.

Соответствующее распоряжение подписано Михаилом Мишустиным. Отметим, что в федеральном бюджете на вакцины уже заложено 22,5 млрд, однако средства резервного фонда дадут возможность закупить еще 15,5 млн доз.

"Ещё один важный вопрос. Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4,1 млрд рублей", — поставил задачу Мишустин в ходе заседания Правительства.

Согласно распоряжению, вопросом освоения средств займётся Минздрав, которому предстоит как закупать вакцины, так и контролировать целевое и эффективное расходование денег.