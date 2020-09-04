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США - России: Не лезьте в Белоруссию - хуже будет

Политика

Отношения между США и Россией еще больше ухудшатся, если Москва вмешается в ситуацию в Белоруссии "военным путем".

США - России: Не лезьте в Белоруссию - хуже будет

В этом уверен Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

"Они думают, что отношения между США и Россией в течение последних четырех лет были трудными, и не хотят понять, что они могут ухудшиться", — говорит Кент.

И предупреждает, что "открытое силовое вмешательство" является наихудшим сценарием как для Белоруссии, так и для России.

При этом американский дипломат настаивает, что ситуация в Белоруссии "не имеет отношения к геополитике", и "надо дать властям страны и гражданскому обществу возможность самим решать свои проблемы".

"Базирующаяся в Вене Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является естественным посредником между нынешним руководством и оппозицией. И должна оставаться единственной третьей стороной, потому, что её структуры идеально подходят для решения некоторых проблем, стоящих перед Белоруссией, будь то качество выборов или взаимосвязь политических свобод и общественных отношений", — сказал он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил, что создал резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи белорусским властям в случае "выхода ситуации из-под контроля", и выразил надежду, что в их использовании не будет необходимости.

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