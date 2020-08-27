Путин: войска в Белоруссию вводить пока не будем

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что спецвойска для помощи Белоруссии существуют. Но также заявил, что на текущий момент их не собираются перебрасывать в Белоруссию. По мнению президента, в этом пока нет никакой необходимости, т.к ситуация улучшается.