Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что спецвойска для помощи Белоруссии существуют. Но также заявил, что на текущий момент их не собираются перебрасывать в Белоруссию. По мнению президента, в этом пока нет никакой необходимости, т.к ситуация улучшается.
"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — рассказал глава государства.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.