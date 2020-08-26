Россия проверит, не причастны ли к "делу Навального" иностранные друзья

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что немецкие врачи "торопятся" использовать термин "отравление" и что расследование преждевременно.

"Должна же быть причина для расследования. На данный момент все, что мы с вами видим, — это то, что пациент находится в коме", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что любые предположения о причастности Путина к состоянию Навального являются "сотрясанием воздуха", и Кремль не примет их всерьез.

Тем временем Комитет по безопасности российского парламента начал расследование того, причастны ли иностранные правительства к нанесению вреда здоровью Навального "с целью создания напряжённости внутри России, а также формулирования новых обвинений в адрес нашей страны". Об этом рассказал RT спикер Госдумы Вячеслав Володин.