Матвиенко: не надо устраивать истерику вокруг коронавируса

Валентина Матвиенко, председатель Совфеда России, призвала жителей страны "не нагнетать панику и не устраивать истерику" по поводу эпидемии коронавируса в Китае.

"Я уверена, что меры безопасности, которые предпринимаются, соразмерны, достаточны, не избыточны. Главное, что требуется от нас с вами сейчас, — не нагнетать панику, не устраивать истерик по этому поводу. Ситуация — да — тревожная, но, слава Богу, сегодня в России не зафиксировано ни одного такого случая, ситуация находится под контролем. И в случае необходимости наши службы готовы отреагировать на появление вируса в стране", — говорит Матвиенко.

Напомним, что сегодня Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и закрыла границу с ним на Дальнем Востоке.

Кроме того, Минздрав назвал три препарата, которые смогут быть полезными для лечения коронавирусной инфекции у взрослых.

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