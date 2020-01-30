В Минздраве посоветовали три медпрепарата для лечения коронавируса

Три лекарства включили в перечень рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, выявлению и лечению новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с рекомендациями, в процессе лечения коронавирусной инфекции у взрослых нужно использовать лекарства под названиями "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b, передают РИА "Новости".

Указывается, что "Рибавирин" является противовирусным средством, быстро проникающим в инфицированные клетки и обеспечивающим сокращение вирусной нагрузки, подавляющим синтез вирусной РНК.

Как отмечается в инструкциях, "Лопинавир и Ритонавир" — медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b предназначен для больных рассеянным склерозом. Он, кроме прочего, запускает формирование некоторых белков, которые обладают противовирусным и противовоспалительным действием.