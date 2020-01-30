Три лекарства включили в перечень рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, выявлению и лечению новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с рекомендациями, в процессе лечения коронавирусной инфекции у взрослых нужно использовать лекарства под названиями "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b, передают РИА "Новости".
Указывается, что "Рибавирин" является противовирусным средством, быстро проникающим в инфицированные клетки и обеспечивающим сокращение вирусной нагрузки, подавляющим синтез вирусной РНК.
Как отмечается в инструкциях, "Лопинавир и Ритонавир" — медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b предназначен для больных рассеянным склерозом. Он, кроме прочего, запускает формирование некоторых белков, которые обладают противовирусным и противовоспалительным действием.
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