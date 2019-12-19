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Источник Правда.Ру

Путин: в официальном запросе ФРГ о выдаче Хангошвили не было смысла

Политика

Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия не подавала официальный запрос Германии о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине.

Вопрос о разных данных по этому поводу, которые поступают из Москвы и Берлина, задал главе российского государства журналист из Германии.

"Официального запроса через Генпрокуратуру, действительно, не было, поскольку наши органы посчитали это бессмысленным", — объяснил президент.

Путин напомнил, что Россия неоднократно обращалась к Германии о выдаче Хангошвили, однако результатов это не принесло.

Владимир Путин отметил, что Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. Боевик поддерживал террористическую организацию "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ) и причастен к террористическим актам на территории России.

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Президент сравнил случай с Хангошвили с ситуацией с братьями Царнаевыми, которые совершили теракт на Бостонском марафоне в 2013 году.

"Мы в свое время предупреждали американцев о братьях Царнаевых, они нас проигнорировали просто. А те совершили теракт в Бостоне. А у вас такие бандиты гуляют по Берлину", — добавил Путин, обращаясь к немецкому журналисту.﻿

Напомним, что в Германии утверждали о неоднократных просьбах к Москве расследовать убийство Хангошвили. Но, как заявляет немецкая сторона, Россия не предоставляла какой-либо информации об этом преступлении.

В ФРГ обвиняют в причастности к преступлению государственные органы России или Чечни. В качестве санкций Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.

Россия, в свою очередь, приняла зеркальные меры и сообщила о высылке двух немецких дипломатов.

 

 

Темы путин германия пресс-конференция зелимхан хангошвили
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