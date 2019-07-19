Первый замглавы Росгвардии Меликов стал кандидатом в сенаторы

Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов стал одним из кандидатов в сенаторы от губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который будет участвовать в этом году в выборах.

В "сенаторскую тройку" также попали гендиректор ООО "Машук" Татьяна Чумакова и действующий член Совфеда Михаил Афанасов. Последний был наделен полномочиями летом 2012-го.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Меликов написал рапорт об отставке. СМИ отмечали, что этому могло предшествовать подписание главой Росгвардии Виктором Золотовым приказов, которые перераспределяли обязанности его заместителей. У Меликова из них были самые широкие полномочия.

Срок полномочий Владимирова завершается осенью этого года. Сегодня он был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы. Документы на регистрацию также предоставили глава реготделения "Справедливой России" Александр Кузьмин и член ЛДПР Геннадий Ефимов.

Источник фото: сайт "Единой России"

Читайте также:

Двое заместителей главы Росгвардии подали в отставку