Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина

Политика print

Большинство россиян (68%) одобряют деятельность лидера страны Владимира Путина. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".


Глава ВЦИОМ рассказал о росте рейтинга Путина

Противоположное мнение высказал 31%.

Работой Дмитрия Медведева на должности премьера довольны 36% опрошенных, недовольство выразили 62%. Работу кабмина положительно оценили 43% участников исследования, отрицательно - 55%. Что касается Госдумы, эти показатели 38% и 59% соответственно.

Эксперты интересовались и отношением к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Оказалось, что ее одобрение сейчас на максимуме с начала года - 63%. Количество  недовольных сократилось до минимума - до 34%.

Число россиян, которые считают, что РФ развивается в неправильном направлении, остается достаточно высоким - 41%. Обратного мнения придерживаются 48%.

Источник превью: сайт Кремля

Читайте также:

Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы левада-центр владимир путин социологический опрос
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Врачи, изнуренные работой, открыто делают ошибки
Здоровье и профилактика
Что такое липодистрофия?
Недвижимость
Получение участка под родовое поместье
Новости Все >
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
Место покушения на Ленина в Москве отреставрируют﻿
Словакия хочет принять резолюцию об отмене антироссийских санкций
В Казани задержали кассиршу из Башкаростана, похитившую 24 млн рублей
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Футболист Роббен объявил о завершении карьеры
Патриарх раскольнической УПЦ КП Филарет сравнил главу ПЦУ с Иудой
Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Илья Яшин собирал подписи на недействительных подписных листах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Общество
За 15 лет население малых городов в РФ сократилось на 1,5 млн человек
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Опубликована фотография ''Лошарика'' после пожара
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька
Пользователи соцсетей: ЧП в Минске - это "черные знаки"
Жириновский: выборы в Петербурге начались с коррупции и обмана
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Украина препятствовала работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе
МИД России выразил протест за обозначение юга Курил территорией Японии
Кабмин не поддержал законопроект о смягчении муниципального фильтра
За 15 лет население малых городов в РФ сократилось на 1,5 млн человек
УЕФА отстранился от ситуации с оскорблениями украинца Габовды
Кокорин и Мамаев будут отбывать срок в Белгородской области
Врачи посоветовали не спать с кошками из-за риска серьезных заболеваний
Илья Яшин собирал подписи на недействительных подписных листах
Угрожавший коллеге изнасилованием депутат Югорска отделался замечанием
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Путин призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в России
Архангельские судьи штрафуют заключенных за тату в виде свастики
Дума в приоритетном порядке рассмотрит законы по реализации нацпроектов
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ