Большинство россиян (68%) одобряют деятельность лидера страны Владимира Путина. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".
Противоположное мнение высказал 31%.
Работой Дмитрия Медведева на должности премьера довольны 36% опрошенных, недовольство выразили 62%. Работу кабмина положительно оценили 43% участников исследования, отрицательно - 55%. Что касается Госдумы, эти показатели 38% и 59% соответственно.
Эксперты интересовались и отношением к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Оказалось, что ее одобрение сейчас на максимуме с начала года - 63%. Количество недовольных сократилось до минимума - до 34%.
Число россиян, которые считают, что РФ развивается в неправильном направлении, остается достаточно высоким - 41%. Обратного мнения придерживаются 48%.
Источник превью: сайт Кремля
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