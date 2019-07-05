"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) одобряют деятельность лидера страны Владимира Путина. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".



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Противоположное мнение высказал 31%.

Работой Дмитрия Медведева на должности премьера довольны 36% опрошенных, недовольство выразили 62%. Работу кабмина положительно оценили 43% участников исследования, отрицательно - 55%. Что касается Госдумы, эти показатели 38% и 59% соответственно.

Эксперты интересовались и отношением к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Оказалось, что ее одобрение сейчас на максимуме с начала года - 63%. Количество недовольных сократилось до минимума - до 34%.

Число россиян, которые считают, что РФ развивается в неправильном направлении, остается достаточно высоким - 41%. Обратного мнения придерживаются 48%.

Источник превью: сайт Кремля

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