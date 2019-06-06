Новый Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, заявил вице-премьер Константин Чуйченко.
Он указал, на смену действующему КоАП должны прийти три закона. "Разбиваем на 2 отрасли: материальное право и процессуальное. Процессуальную решили разбить на рассмотрение дел административными органами и судами", - сообщил вице-премьер "Интерфаксу".
Напомним, накануне кабмин выразил одобрение концепции нового КоАП, которую внес Минюст. Ранее Дмитрий Медведев сетовал, что на кодекс в его настоящем виде "невозможно смотреть без слез". Премьер поручил как можно быстрее "причесать" составы правонарушений и заверил обещание, что новый КоАП будет более четким.
О том, что новый кодекс будет более конкретным, заявлял и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Он в свою очередь призвал не ждать революции в сфере административной ответственности, но при этом констатировал, что ее намного лучше проработают с точки зрения защиты прав и процедурных моментов.
Источник превью: сайт Госдумы
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