Кабинет министров в целом вынес одобрение концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева.
Концепцию в кабмин внес Минюст. Работала над ней около 2 месяцев специальная группа, которая всего встречалась 6 раз.
В документе речь идет о разделении административного законодательства на материальное и процессуальное. Она направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение соответствия наказания установленному правонарушению.
Добавим, ранее Медведев на заседании кабмина заявил, что на КоАП "невозможно смотреть без слез". Он поручил "причесать" все составы описанных правонарушений.
Премьер также заявлял, что кодекс стало практически невозможно применять из-за очень большого числа поправок. Он дал обещание, что новый КоАП будет компактным и четким.
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в свою очередь указывал, что новый документ, несомненно, будет более конкретным по содержанию. Он призвал не ждать революции в сфере административной ответственности, но добавил, что ее лучше проработают с точки зрения защиты прав и процедурных моментов.
Фото превью: сайт Госдумы
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