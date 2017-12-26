Итальянские ученые пришли к выводу, что существует связь между способностью воспринимать запахи и психологическим фоном.
Исследователи создали серию обонятельных тестов на алекситимию - состояние, характеризующиеся пониженным эмоциональным фоном и неспособностью описать испытываемые эмоции.
Новое исследования из SISSA in Trieste, опубликованное в научном журнале Scientific Reports раскрывает новые аспекты алекситимии, используя абсолютно не используемый ранее подход.
Как пояснила одна из участниц проекта, Мариэлла Айелло, "существует частичное пересечение между зонами в мозге, ответственными за обоняние, и теми, которые обрабатывают эмоции. Тест вроде этого, следовательно, должен был подойти для изучения этих специфического психологического состояния".
Во время исследований 62 испытуемых разделили на три группы в соответствии со степенью выраженности алекситимии. Выяснилось, что люди отличаются своей реакцией на запахи.
Выяснилось, что при алекситимии выдается альтернативная психологическая реакция на обонятельные стимулы. Ученые заявили, что испытуемые как будто оказываются в ситуации постоянной активации своих эмоций, и именно поэтому они становятся нечувствительными к другим изменениям, включая запахи.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что недавно ученые из Греции доказали, что при распознавании запахов для рецепторов важна не только форма молекулы вещества, а еще и характер колебания в ней атомов. Участники экспериментов сразу отличили запах обычного мускуса от его аналога, где вместо водорода был изотоп дейтерий. Получается, что при обонянии играют роль некоторые квантовые эффекты.
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