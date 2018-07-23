Ведущий Fox News уехал в Россию после интервью с Путиным

Ведущий американского телеканала "Fox News" Крис Уоллес, что взял интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, в отпуске посетил Москву и Санкт-Петербург. Об этом он рассказал изданию "The New York Times".
По словам Уоллеса, он очень долго сомневался, стоил ли ему с женой ехать в Россию. Потом, в конце концов, телеведущий подумал "а почему бы и нет?". Уоллес заявил, что поездка прошла удачно и без каких-либо проблем. По его словам, пару раз его даже узнавали на улицах.
Также ведущий рассказал американскому изданию и о своем интервью с Владимиром Путиным. По словам Криса Уоллеса, он очень долго добивался возможности побеседовать с российским президентом. На это у него ушло аж несколько месяцев. Москва одобрила его идею, как только стало известно о саммите Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Хельсинки. По словам Криса Уоллеса, у Кремля было одно-единственное условие — чтобы интервью опубликовали в полном объеме.
Стоит заметить, что интервью ведущего "Fox News" с российским президентом вызвало немалый интерес в Соединенных Штатах. Так, беседу Владимира Путина и Криса Уоллеса посмотрели чуть больше трех миллионов американцев.
Запись интервью состоялась 16 июля в Хельсинки, столице Финляндии.
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