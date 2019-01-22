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Японский ученый рассказал об ошибках в "Путешествиях Гулливера"

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"Путешествия Гулливера" — классическое сатирико-фантастическое произведение англо-ирландского писателя Джонатана Свифта. Несмотря на свою известность и эпохальность, книга, оказывается, содержит в себе множество ошибок.

Японский ученый рассказал об ошибках в "Путешествиях Гулливера". 397587.jpeg

Об этом заявил японский физиолог Тошио Куроки. Дотошный японский исследователь даже написал статью, в которой указал все недочеты классического произведения.

Так, например, Джонатан Свифт в своем произведении указал, что в день Гулливер съедал пищу 1724 лилипутов. Тошио Куроки уверен, что писатель ошибся — главному герою произведения, объясняет ученый, хватило бы порций всего лишь 42 лилипутов.

Примечательно, что Тошио Куроки прочитал знаменитое на весь мир произведение совсем недавно. В процессе чтения японский ученый усомнился в правильности вычислений Джонатана Свифта. Досконально изучив произведение и выявив недостатки в тексте, Тошио Куроки рассказал также и о том, почему же Джонатан Свифт так часто и грубо ошибался в "Путешествиях Гулливера".

Причина кроется в том, что во времена написания книги — а произведение было написано в далеком 1726 году в Лондоне — наука была недостаточно развита. Так, например, указывает Тошио Куроки, Джонатан Свифт не мог знать соотношение массы тела и необходимого количества еды, которое в 1932 году вывел швейцарский физиолог Макс Кляйбер.

Любопытно, что на количестве потребляемой еды Гулливером японский ученый не остановился. Он также вплотную занялся самими лилипутами — зачем-то рассчитал их вес, рост, пульс, кровяное давление и даже частоту дыхания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские пограничники задержали проходимца из Молдавии. С собой у злоумышленника была печатная контрабанда — книги "Кармелита", "Чунга-Чанга" и "Зачарованные".

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Темы наука книга Япония ученые Гулливер
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