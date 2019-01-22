Японский ученый рассказал об ошибках в "Путешествиях Гулливера"

"Путешествия Гулливера" — классическое сатирико-фантастическое произведение англо-ирландского писателя Джонатана Свифта. Несмотря на свою известность и эпохальность, книга, оказывается, содержит в себе множество ошибок.
Об этом заявил японский физиолог Тошио Куроки. Дотошный японский исследователь даже написал статью, в которой указал все недочеты классического произведения.
Так, например, Джонатан Свифт в своем произведении указал, что в день Гулливер съедал пищу 1724 лилипутов. Тошио Куроки уверен, что писатель ошибся — главному герою произведения, объясняет ученый, хватило бы порций всего лишь 42 лилипутов.
Примечательно, что Тошио Куроки прочитал знаменитое на весь мир произведение совсем недавно. В процессе чтения японский ученый усомнился в правильности вычислений Джонатана Свифта. Досконально изучив произведение и выявив недостатки в тексте, Тошио Куроки рассказал также и о том, почему же Джонатан Свифт так часто и грубо ошибался в "Путешествиях Гулливера".
Причина кроется в том, что во времена написания книги — а произведение было написано в далеком 1726 году в Лондоне — наука была недостаточно развита. Так, например, указывает Тошио Куроки, Джонатан Свифт не мог знать соотношение массы тела и необходимого количества еды, которое в 1932 году вывел швейцарский физиолог Макс Кляйбер.
Любопытно, что на количестве потребляемой еды Гулливером японский ученый не остановился. Он также вплотную занялся самими лилипутами — зачем-то рассчитал их вес, рост, пульс, кровяное давление и даже частоту дыхания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские пограничники задержали проходимца из Молдавии. С собой у злоумышленника была печатная контрабанда — книги "Кармелита", "Чунга-Чанга" и "Зачарованные".
Читайте также:
Список литературы: лучшие книги для чтения этой осенью
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.